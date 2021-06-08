Попытка назначить ручного главу КГГА - это политическая коррупция, - Кличко
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, представляя свое видение борьбы с коррупцией и развития Украины на Zero Corruption Conference.
"Коррупция появляется там, где не работает система. Поэтому предотвращать важно именно на уровне системы. А не решать собственные политические задачи под лозунгом борьбы с коррупцией. Когда в высших кабинетах власти тратят часы на совещания, где обсуждают как лучше атаковать того или иного мэра, когда вопреки выбору киевлян и законам Украины пытаются назначить ручного главу КГГА - это политическая коррупция", - заявил лидер "УДАРа" в своем выступлении.
Кличко отметил, что показателем эффективности антикоррупционной деятельности должен быть уровень доверия граждан к власти.
"30 лет борьба с коррупцией напоминает борьбу с ветряными мельницами. Процесс ради процесса. Статистика ради отчетов. Но где здесь борьба с несправедливостью? Создавая антикоррупционные органы, надо помнить, что главный KPI в борьбе с коррупцией - это не статистика посадок и не количество зрелищных коррупционных скандалов. Главный КРI - это уровень доверия граждан к власти и государству. Желание людей жить и работать в стране", - отметил он.
"Поэтому наша главная задача - вернуть доверие граждан! Показать, что успешное украинское государство возможно! Я имею в виду успешное государство для каждого гражданина, а не "успешное" государство для олигархов и элиты", - подытожил Кличко.
Ранее на "Zero Corruption Conference" выступил Владимир Зеленский.
Democracy in Action: Zero Corruption Conference - первая конференция высокого уровня по вопросам гибридных угроз демократии: дезинформации, коррупции и правовых войн. Участниками являются политики из разных стран, представители НАТО, Пентагона и ФБР, Еврокомиссии и Европарламента, общественные деятели, журналисты-расследователи.