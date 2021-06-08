Попытка назначить ручного главу КГГА - это политическая коррупция, - Кличко

Когда власть пытается назначить подконтрольного главу Киевской городской администрации вопреки выбору жителей столицы, это является политической коррупцией.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, представляя свое видение борьбы с коррупцией и развития Украины на Zero Corruption Conference.

"Коррупция появляется там, где не работает система. Поэтому предотвращать важно именно на уровне системы. А не решать собственные политические задачи под лозунгом борьбы с коррупцией. Когда в высших кабинетах власти тратят часы на совещания, где обсуждают как лучше атаковать того или иного мэра, когда вопреки выбору киевлян и законам Украины пытаются назначить ручного главу КГГА - это политическая коррупция", - заявил лидер "УДАРа" в своем выступлении.

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Кличко отметил, что показателем эффективности антикоррупционной деятельности должен быть уровень доверия граждан к власти.

"30 лет борьба с коррупцией напоминает борьбу с ветряными мельницами. Процесс ради процесса. Статистика ради отчетов. Но где здесь борьба с несправедливостью? Создавая антикоррупционные органы, надо помнить, что главный KPI в борьбе с коррупцией - это не статистика посадок и не количество зрелищных коррупционных скандалов. Главный КРI - это уровень доверия граждан к власти и государству. Желание людей жить и работать в стране", - отметил он.

"Поэтому наша главная задача - вернуть доверие граждан! Показать, что успешное украинское государство возможно! Я имею в виду успешное государство для каждого гражданина, а не "успешное" государство для олигархов и элиты", - подытожил Кличко.

Ранее на "Zero Corruption Conference" выступил Владимир Зеленский.

Democracy in Action: Zero Corruption Conference - первая конференция высокого уровня по вопросам гибридных угроз демократии: дезинформации, коррупции и правовых войн. Участниками являются политики из разных стран, представители НАТО, Пентагона и ФБР, Еврокомиссии и Европарламента, общественные деятели, журналисты-расследователи.