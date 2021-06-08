По расчетам, в июне на использование есть 3,9 млн вакцин от COVID-19, темпы интенсивно наращивают, - Ляшко. ВИДЕО

В Министерстве здравоохранения интенсивно наращивают темпы вакцинации от коронавируса.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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"Именно в этот момент приехала очередная партия вакцины Pfizer из следующей поставки вакцин, которые мы получаем в рамках глобальной инициативы COVAX. Это первая партия из партии 473 тысяч доз вакцины, которые мы получим до конца этой недели. На июнь у нас по расчетам на использование есть 3,9 млн вакцин, поэтому мы интенсивно наращиваем темпы вацинации, вышли на темпы 50 тысяч в день. Но это только начало, с каждым днем ​​наращивание вакцинации будет происходить все интенсивнее и интенсивнее", - рассказал Ляшко.

Глава Минздрава добавил, что также в Украине уже есть вакцина Astrazeneca для того, чтобы сделать вторую прививку всем тем, кто делал первую прививку с февраля по апрель этой вакциной.

"У тех, у кого уже прошло три месяца, милости просим к проведению второй прививки вакциной Astrazeneca, и это уже будет завершен полный цикл вакцинации и позволит получить в том числе международный сертификат о проведении вакцинации", - добавил Ляшко.

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