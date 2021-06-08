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В Украину прибыла новая партия COVID-вакцины Pfizer: на этой и следующей неделе доставят 473 тыс. доз, - ЮНИСЕФ

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В Украину прибыла новая партия COVID-вакцины Pfizer: на этой и следующей неделе доставят 473 тыс. доз, - ЮНИСЕФ
Во вторник, 8 июня, в Украину доставили новую партию вакцины от коронавируса компании Pfizer в рамках глобального механизма COVAX. Она насчитывает 117 тысяч доз препарата.

Об этом сообщает пресс-служба ЮНИСЕФ, передает Цензор.НЕТ.

Всего в течение этой и следующей недели в Украину доставят 473 850 доз вакцины Pfizer.

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Ранее в рамках глобального механизма COVAX Украина получила 590 850 доз вакцины Pfizer и 1 072 800 доз вакцины AstraZeneca.

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Топ комментарии

  • Alexey Z 029175b8
    Это все просто прекрасно, но где можно привиться вакциной от Pfizer?
    "Дію" не предлагать.
  • Rostyslav Komarnytsky
    Думаю, це не можливо. Я хворів рівно рік тому. Досить важко, але без госпіталізації. Два тижні. І щось таки в організмі змінилося. Наче все нормально, але не так, як до хвороби. І після цього по роботі контактував з клієнтами, які або щойно інфікувался, або їхні родичі саме хворіли, або самі вони хворіли, чи лише одужали. І більше я ні разу не захворів. Мої родичі, які хворіли, теж хворіли лише раз. Тому думаю, що двійне, або декількаразове інфікування - рідкісний виняток.
  • Антип61
    Так мы и знали, все вакцины Пфайзер растащат масоны... В Україну прибула нова партія COVID-вакцини Pfizer: цього та наступного тижня доставлять 473 тис. доз, - ЮНІСЕФ - Цензор.НЕТ 2754
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