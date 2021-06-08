На суде по MH17 в Гааге показали фото обломков ракеты, которая могла сбить лайнер. ФОТО
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщил основатель портала Bellingcat Эллиот Хиггинс.
"На суде по MH17 в настоящее время демонстрируют части ракеты "Бук", найденные на обломках самолета… Судья описывает все доказательства, свидетельствующие о том, что найденные обломки соответствуют ракете "Бук" 9М38М1, которую привез (из России, - ред.) конвой 53-й бригады", - отметил Хиггинс.
Четыре обломка ракеты были найдены свидетелем в деле о катастрофе MH17. По словам судьи, после исследования обломков и фрагментов эксперты пришли к выводу, что самолет сбили именно ракетой 9М38М1 из ЗРК "Бук".
Эти фотографии были обнародованы во время судебного заседания
Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.
19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.
9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.
7 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу. Боевики Игорь Гиркин и Леонид Харченко, а также российский генерал Сергей Дубинский, которые являются подозреваемыми по делу, не явились на заседание.