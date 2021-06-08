В 2021 году Египет ожидает 1,5 млн туристов из Украины, - посол

Египет, согласно прогнозам, в 2021 году посетит около 8 млн иностранных туристов, из них около 1,5 млн украинцев.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил посол Арабской Республики Египет Айман Ахмед Мокхтар Элгаммаль.

"В основном украинцы выбирают Шарм-Эль-Шейх, Хургаду, пляжные гостиницы, откуда отправляются максимум в однодневную познавательную поездку – увидеть пирамиды и основные достопримечательности Каира", - отметил посол.

По его словам, украинцам активно предлагаются и другие туристические продукты.

"Мы предлагаем посетить разнообразные исторические достопримечательности, четырехдневные круизы по Нилу из Луксора в Асуан, новые зоны для водных видов спорта, виндсерфинга. Кроме того, на западе пустыни есть уникальные минеральные воды и солевые озера, полезные для оздоровления. В этом году украинцы начали обращать внимание на такие аттракции", - добавил дипломат.

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