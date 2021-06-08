Жители оккупированных территорий могут оформить свидетельство о рождении для ребенка онлайн, - Минцифры

Сервис єМалятко, который позволяет по одному заявлению зарегистрировать новорожденного ребенка онлайн, теперь стал доступным для жителей оккупированного Крыма и ОРДЛО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минцифры.

Если ребенок родился в Крыму, Донецкой или Луганской областях, он может получить украинское свидетельство о рождении. Для этого родителям или другим законным представителям ребенка необходимо подать заявление об установлении факта рождения через Электронный суд. К заявлению необходимо приложить:

- копии документов, подтверждающих рождение ребенка: медицинское свидетельство о рождении и/или медицинские справки;

- копии паспортов и идентификационных кодов родителей;

- копию свидетельства о браке (при наличии);

- другие доказательства факта рождения ребенка (при наличии).

После этого необходимо:

- подать заявление на получение услуги єМалятко на портале "Дія" и внести номер судебного решения;

- подписать заявление єМалятко своей электронной подписью;

- получить свидетельство в отделе ГРАГС в удобное время.

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"Также данные из свидетельства можно будет добавить к документам в приложении "Дія". Для детей до 18 лет, рожденных на временно оккупированных территориях, доступны дополнительные услуги по присвоению номера налогоплательщика, присвоение УНЗР и определения гражданства Украины, помощь при рождении и регистрация места жительства", - уточнили в Минцифры.