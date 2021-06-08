Жители оккупированных территорий могут оформить свидетельство о рождении для ребенка онлайн, - Минцифры
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минцифры.
Если ребенок родился в Крыму, Донецкой или Луганской областях, он может получить украинское свидетельство о рождении. Для этого родителям или другим законным представителям ребенка необходимо подать заявление об установлении факта рождения через Электронный суд. К заявлению необходимо приложить:
- копии документов, подтверждающих рождение ребенка: медицинское свидетельство о рождении и/или медицинские справки;
- копии паспортов и идентификационных кодов родителей;
- копию свидетельства о браке (при наличии);
- другие доказательства факта рождения ребенка (при наличии).
После этого необходимо:
- подать заявление на получение услуги єМалятко на портале "Дія" и внести номер судебного решения;
- подписать заявление єМалятко своей электронной подписью;
- получить свидетельство в отделе ГРАГС в удобное время.
"Также данные из свидетельства можно будет добавить к документам в приложении "Дія". Для детей до 18 лет, рожденных на временно оккупированных территориях, доступны дополнительные услуги по присвоению номера налогоплательщика, присвоение УНЗР и определения гражданства Украины, помощь при рождении и регистрация места жительства", - уточнили в Минцифры.