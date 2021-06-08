Египет предлагает бартер газа на украинскую продукцию, - посол Элгаммаль
Об этом сообщил в интервью "Интерфакс-Украина" чрезвычайный и полномочный посол Арабской Республики Египет Айман Ахмед Мокхтар Элгаммаль, передает Цензор.НЕТ.
"Это позволит улучшить торговый баланс - пропадет необходимость привлечения в сделку иностранной валюты, а также позволит выровнять баланс импорт/экспорт, откорректировать существующий крен в сторону Украины. ", - сообщил посол.
При этом украинским компаниям предлагается инвестировать в возобновляемую энергетику в Египте. "Однако пока конкретных договоренностей нет", - добавил посол.
Вместе с тем Элгаммаль подчеркнул, что с египетской стороны есть заинтересованность в инвестициях в Украину.
"Основная заинтересованность египетских компаний в проектах аграрного производства и животноводства, однако проекты в энергетический сфере пока не обсуждаются", - уточнил Элгаммаль.