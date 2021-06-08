Египет предлагает бартер газа на украинскую продукцию, - посол Элгаммаль

Египет из импортеров природного газа перешел в разряд производителей благодаря открытию месторождений на шельфе Средиземного моря, поэтому одно из перспективных направлений сотрудничества – экспорт газа в Украину по бартерным сделкам на зерно и другую продукцию.

Об этом сообщил в интервью "Интерфакс-Украина" чрезвычайный и полномочный посол Арабской Республики Египет Айман Ахмед Мокхтар Элгаммаль, передает Цензор.НЕТ.

"Это позволит улучшить торговый баланс - пропадет необходимость привлечения в сделку иностранной валюты, а также позволит выровнять баланс импорт/экспорт, откорректировать существующий крен в сторону Украины. ", - сообщил посол.

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При этом украинским компаниям предлагается инвестировать в возобновляемую энергетику в Египте. "Однако пока конкретных договоренностей нет", - добавил посол.

Вместе с тем Элгаммаль подчеркнул, что с египетской стороны есть заинтересованность в инвестициях в Украину.

"Основная заинтересованность египетских компаний в проектах аграрного производства и животноводства, однако проекты в энергетический сфере пока не обсуждаются", - уточнил Элгаммаль.