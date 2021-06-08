Пенсионерам с оккупированных территорий в 2022 году начнут выплачивать задолженности, - СМИ

Внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) начнут выплачивать задолженность по пенсиям в 2022 году. Общая сумма задолженности составляет 11 млрд грн.

Об этом говорится в сюжете телеканала "Дом", передает Цензор.НЕТ.

"Ситуация непростая, потому что люди, которые не могли выехать с той территории, пенсионеры, не могли выбраться на подконтрольную территорию и подать необходимые документы, чтобы им возобновили выплаты", - рассказала директор Краматорского местного центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи Виктория Харенко.

По данным Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий, около половины из 1,5 млн внутренне перемещенных лиц живут на неподконтрольной Украине территории. Для решения этой проблемы разработали новый порядок выплат.

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"Мы приветствуем разработанный Пенсионным фондом проект для выплаты задолженности лицам пенсионного возраста из временно неподконтрольных территорий. Важно отметить, что механизм предусматривает выплату пенсий наследникам умерших пенсионеров", - отметил представитель уполномоченного Верховной Рады по соблюдению равных прав и свобод Виктор Иванкевич.

Проект постановления касается внутренне перемещенных лиц и тех украинцев, которые ранее отказались от этого статуса. Чтобы упростить доступ к пенсиям, предложен вариант дистанционно подтверждать в банках свою личность и подпись. Кроме того, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, позволяющий выплачивать пенсии и соцпомощь ВПЛ в таком же порядке, как и остальным пенсионерам.

Проблема приостановки выплаты пенсии ВПЛ возникла в связи с тем, что многие пенсионеры из-за закрытых КПВВ не могут выехать с неподконтрольной территории и обналичить свои пенсии. В то же время в Украине действует постановление Кабмина №1596 о получении пенсий через банки, которое предусматривает порядок приостановки выплат, если они больше года не снимались со счета.

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