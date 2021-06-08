Вице-премьер Стефанишина о промедлении с ПДЧ для Украины: "Никто не хочет раздражать Россию"

Одной из причин промедления НАТО с предоставлением Украине плана действий по членству является нежелание правительств некоторых стран раздражать президента РФ Владимира Путина.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП", об этом сказала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина во время конференции "Демократия в действии".

"Если мы говорим о наших партнерах, и я говорю не только о США - а также о Франции, Италии, Германии - то никто не хочет раздражать Россию. И мы часто слышим, что только когда сменится руководство России, тогда Украина услышит ответ", - заявила Стефанишина.

Вице-премьер напомнила, что с момента Бухарестского саммита в 2008 году дальнейших прямых шагов к членству Украины и Грузии не было, но это не остановило Россию от агрессии против Грузии, оккупации Крыма в 2014 году и развязывания войны на Донбассе.

"Нужно понимать реальность. Сейчас речь уже не о том, что мы не должны раздражать Россию - речь о том, что нашим государствам нужно защищаться от агрессора", - подчеркнула Стефанишина.

По ее словам, Украина уже делает вклад в коллективную оборону и политику безопасности, фактически укрепляя южный фланг НАТО, для которого в Альянсе пока нет стратегии вообще, тогда как у Украины есть стратегия защиты своих границ.

"Мы понимаем, что это не решение, которое принимается за одну ночь - мы в начале очень долгого пути... Но мы говорим о стратегии на 10 лет и странах, которые поддерживают политику открытых дверей и поддерживают Украину и Грузию на этом пути. Поэтому это замечательный момент начать такую дискуссию", - отметила вице-премьер.

Стефанишина добавила, что именно сейчас самое подходящее время в том числе потому, что действующий президент США хорошо осведомлен об Украине и может быть готов поддержать ее на этом пути.

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