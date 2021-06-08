Минобразования проверяет диссертацию Кивы

Министерство образования и науки осуществляет проверку материалов о предоставлении народному депутату "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ильи Кивы степени кандидата наук.

Об этом в министерстве сообщили на запрос Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"26 мая 2021 г. в Министерство поступили электронный экземпляр диссертации и аттестационное дело Кивы И. В. Министерство сейчас проверяет соответствие материалов, представленных в аттестационном деле, нормативно-правовым актам по вопросам аттестации кадров высшей квалификации и информацию, которая направлена ​​заявителями", - говорится в письме пресс-службы ведомства.

Планируется передать электронную копию диссертации Кивы, аттестационное дело и информацию от заявителей экспертному совету по государственному управлению. Материалы должны рассмотреть "в соответствии с процедурой, предусмотренной нормативными правовыми актами по вопросам аттестации кадров высшей квалификации".

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В апреле Минобразования сообщило, что, согласно утвержденному порядку предоставления научных степеней, проверит кандидатскую работу и аттестационные материалы Ильи Кивы.

"Если во время проведения экспертизы диссертации установлено нарушение специализированным ученым советом требований нормативно-правовых актов по вопросам аттестации научных кадров, то Минобразования отменяет решение совета о присуждении ученой степени и принимает меры", - пояснили в министерстве.

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Напоминаем, 26 апреля 2021 г. в Институте подготовки кадров государственной службы занятости Украины народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива защитил диссертацию на тему "Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)". 13 членов комиссии проголосовали единогласно "за".