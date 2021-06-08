Среди стран НАТО нет консенсуса по поводу вступления Украины, - замглавы Альяса Джоанэ

Среди стран - членов Североатлантического альянса нет консенсуса относительно предоставления Украине Плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО.

Об этом во время конференции Democracy in Action 7 июня сообщил заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон.

"НАТО - организация из 30 стран, которые принимают решения благодаря консенсусу. Чтобы принять решение, (о предоставлении Украине ПДЧ) мы должны прийти к консенсусу. По этому вопросу консенсуса пока нет", - отметил Джоанэ.

Он добавил, что НАТО во время саммита 14 июня выпустит специальное заявление, в котором подтвердит приверженность политике "открытых дверей" и стремлению Украины и Грузии стать членами Альянса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вице-премьер Стефанишина о промедлении с ПДЧ для Украины: "Никто не хочет раздражать Россию"