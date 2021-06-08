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Среди стран НАТО нет консенсуса по поводу вступления Украины, - замглавы Альяса Джоанэ

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Среди стран НАТО нет консенсуса по поводу вступления Украины, - замглавы Альяса Джоанэ
Среди стран - членов Североатлантического альянса нет консенсуса относительно предоставления Украине Плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО.

Об этом во время конференции Democracy in Action 7 июня сообщил заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон.

"НАТО - организация из 30 стран, которые принимают решения благодаря консенсусу. Чтобы принять решение, (о предоставлении Украине ПДЧ) мы должны прийти к консенсусу. По этому вопросу консенсуса пока нет", - отметил Джоанэ.

Он добавил, что НАТО во время саммита 14 июня выпустит специальное заявление, в котором подтвердит приверженность политике "открытых дверей" и стремлению Украины и Грузии стать членами Альянса.

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Топ комментарии

  • Алексей Вовченко f033f386
    Нужен статус союзника США вне блока НАТО и пусть потом жабоеды с немчурой и мадьярами грызут друг другу и ***** зады.
  • Панас Стець
    шо ты мелешь, дурачок? Молдова никаким боком не решает по поводу ПДЧ для Украины, Румуния вчера выступала с объяснением как у них все туго было с вступом в НАТО и желала успехов Украине.
  • 18c49ed2
    Еще сильнее нужно поругаться с Румынами и Молдовой. Украсть еще кого нибудь. Потом еще дольше не назначать нашего представителя в НАТО. И на последок снова отложить принятие необходимых законов.
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