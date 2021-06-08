Офис Зеленского срывает конкурс на главу САП из-за провала своего кандидата Костина, - Шабунин

Международные эксперты не дали пройти на следующий этап конкурса на руководителя САП фавориту Банковой Андрею Костину, теперь управляемая из ОП часть комиссии срывает продолжение отбора.

Об этом пишет в Facebook глава правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

"Семерка Татарова срывает конкурс, потому что кандидаты ОП не прошли этап добродетели и вылетели из соревнования. Контролируемые Банковой члены комиссии срывают кворум: сорвали вчера, сорвут сегодня и готовятся сорвать завтра, и послезавтра тоже", - отмечает активист.

По его словам, один из семи делегированных Радой членов не ходит, а чтобы не было кворума - достаточно, чтобы не пришли еще двое.

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"План Офиса Зеленского таков: подвесить избрание отсутствием кворума, чтобы выиграть время, за которое сорвать весь конкурс через суд. С соответствующими исками туда побегут кандидаты Банковой. Сейчас этап добродетели прошел только один кандидат - детектив НАБУ (Александр Клименко). Если других кандидатов не пропустят, Клименко выигрывает конкурс на руководителя САП автоматически. После этапа добродетели, голосований комиссии не предусмотрено - только выставление баллов. По сумме этих баллов победитель определяется автоматически. Поэтому Банковая взялась любой ценой сорвать конкурс, который ее ставленники (Костин и Войтенко) пролетели и который, похоже, выигрывает независимый детектив НАБУ. Еще и тот, который Татарова догоняет", - отмечает Шабунин.

Он уверен, что эта "гадость" может повлиять на переговоры Зеленского с президентом США Джо Байденом.

"Для посольства США (и других стран G7) - честный конкурс на руководителя САП является одним из ключевых маркеров адекватности Зеленского, его способности держать собственное слово. В который раз Банковая ставит под удар партнерство с западными союзниками ради желания контролировать антикоррупционную инфраструктуру", - констатирует Шабунин.

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Напомним, должность руководителя САП вакантна с августа 2020 года, когда уволился прокурор Назар Холодницкий. Сейчас обязанности антикоррупционного прокурора исполняет Максим Грищук.

20 января 2021 года в САП был объявлен конкурс на занятие вакантных должностей заместителя Генерального прокурора - руководителя САП; заместителя руководителя САП и начальника одного из отделов. Его планируют завершить до конца лета.

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Конкурсная комиссия во время заседания 11 марта утвердила окончательный список 133 претендентов на руководящие должности в специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Первые два этапа конкурса на должность руководителя САП прошли 37 кандидатов.