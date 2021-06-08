Плавкран "Захарий" после ремонта возвращается на строительство Запорожских мостов, - ОГА
Об этом сообщают в Запорожской ОГА, передает Цензор.НЕТ.
Плавкран уже спущен на воду и начал движение в сторону Запорожья. Учитывая движение против течения, время в пути может занять около 7 дней.
Повреждение "Захарий" получил в начале мая, задев подводную скалу во время движения от Сооружения №10 до Кривой Бухты по новому обходному судоходному фарватеру.
Вернувшись в Запорожье, LK-800 сразу же должен приступить к установке четырех секций пролетного строения вантового моста, которые за время его ремонта уже были собраны на стройплощадке в районе Кривой Бухты.
Одновременно работы продолжаются и на других стройплощадках мостового комплекса. Так, на строительстве балочного моста уже начался третий этап продольной надвижки металлоконструкций на 96 метров. Он должен завершить перекрытие самого длинного в Украине 128-метрового пролета.
Напомним, в 2021 году в Украине должны отремонтировать и построить не менее 150 мостов и искусственных сооружений, а также 6500 км дорог государственного и местного значения.