Оккупанты распространяют фейк о низком морально-психологическом состоянии подразделений ООС, - Минобороны

В сети Интернет российскими оккупантами распространяются фейковые документы о якобы низком морально-психологическом состоянии отдельных подразделений Вооруженных Сил Украины, привлеченных к операции Объединенных сил.

Об этом на своей странице в Фейсбук заявило Министерство обороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Обращаем внимание, что для создания этого сообщения были использованы личные данные лиц, которые сейчас проходят службу в рядах Вооруженных Сил Украины. Этот и другие информационные вбросы, размещенные на вражеских пропагандистских ресурсах, имеют целью создать в обществе атмосферу уныния и сомнений в возможностях украинских защитников противостоять агрессору", - сообщили в Минобороны.

В военном ведомстве призвали всех придерживаться информационной гигиены и пользоваться информацией из достоверных источников.

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"Украинские воины ежедневно демонстрируют высокие морально-психологические качества, успешно сдерживая вооруженную агрессию Российской Федерации", - подчеркнули в министерстве.