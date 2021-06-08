Оккупанты распространяют фейк о низком морально-психологическом состоянии подразделений ООС, - Минобороны
Об этом на своей странице в Фейсбук заявило Министерство обороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.
"Обращаем внимание, что для создания этого сообщения были использованы личные данные лиц, которые сейчас проходят службу в рядах Вооруженных Сил Украины. Этот и другие информационные вбросы, размещенные на вражеских пропагандистских ресурсах, имеют целью создать в обществе атмосферу уныния и сомнений в возможностях украинских защитников противостоять агрессору", - сообщили в Минобороны.
В военном ведомстве призвали всех придерживаться информационной гигиены и пользоваться информацией из достоверных источников.
"Украинские воины ежедневно демонстрируют высокие морально-психологические качества, успешно сдерживая вооруженную агрессию Российской Федерации", - подчеркнули в министерстве.