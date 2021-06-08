Новости • Агрессия России против Украины, Операция Объединенных сил

Оккупанты распространяют фейк о низком морально-психологическом состоянии подразделений ООС, - Минобороны

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Оккупанты распространяют фейк о низком морально-психологическом состоянии подразделений ООС, - Минобороны
В сети Интернет российскими оккупантами распространяются фейковые документы о якобы низком морально-психологическом состоянии отдельных подразделений Вооруженных Сил Украины, привлеченных к операции Объединенных сил.

Об этом на своей странице в Фейсбук заявило Министерство обороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Обращаем внимание, что для создания этого сообщения были использованы личные данные лиц, которые сейчас проходят службу в рядах Вооруженных Сил Украины. Этот и другие информационные вбросы, размещенные на вражеских пропагандистских ресурсах, имеют целью создать в обществе атмосферу уныния и сомнений в возможностях украинских защитников противостоять агрессору", - сообщили в Минобороны.

В военном ведомстве призвали всех придерживаться информационной гигиены и пользоваться информацией из достоверных источников.

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"Украинские воины ежедневно демонстрируют высокие морально-психологические качества, успешно сдерживая вооруженную агрессию Российской Федерации", - подчеркнули в министерстве.

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Топ комментарии

  • Алексей Вовченко f033f386
    Нормально все с морально психологическим состоянием у пацанов на передке , со своими созваниваюсь пару раз в неделю.. Они даже не злопамятные , просто злые на Осла и память у них хорошая , а когда это тупорылое мудило сдохнет от передоза , то праздновать будут куда круче , чем если бы ***** сдох.
  • Zelya Vsyo
    Лучший ответ на подобные фейки ВСУ давали в 2014- первой половине 2019-го.
    Оккупанты распространяют фейк о низком морально-психологическом состоянии подразделений ООС, - Минобороны - Цензор.НЕТ 6847
  • Шрек Баблокат
    и по укомплектованности там со штатом и с оружием очень неплохо..
    и на иностранные ученьки 80ку регулярно засылают, потому что она лучшая..
    а про то, как 80ка крыла (покрывала) иностранные спецназы и брала штабы НАТО, это известно.. и вообще много чего есть в 80ке, о чем промолчим..
    и вот взять, и записать 80ку в морально-разложенные - это Петросянщина тупая!
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