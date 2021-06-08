Суд рассмотрит апелляцию на меру пресечения для экс-нардепа Семенченко 9 июня

Экс-нардеп Семен Семенченко призвал активных украинцев не отчаиваться и не жалеть, что пошли на Майдан, в добровольцы или занимаются волонтерством.

Об этом он написал для Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Семенченко напомнил, что когда опасность уходит, люди забывают о защитниках. Именно с этим, считает он, связаны нынешние преследования, в том числе судебные.

Кроме того, "людям рассказали, что мы не украинские добровольцы, а "солдаты олигархов".

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"Многие верят. То, что "рассказали" им это с олигархических же каналов (а самих "солдат олигархов" на этих каналах нет) - так как далеко не все обладают критическим мышлением… И никто не говорит этим людям, о нашей работе по территориальной обороне, помощи ГУР МО и против торговли с врагом. Большинство вообще этим не интересуется. Меньшинство об этом и не слышало", - уверен Семенченко.

Также он считает, что людей надо организовывать: "Нужны лидеры (организаторы) и идеи. Если лидеры - в тюрьмах и под арестом, значит флаг должны поднять новые лидеры. По-другому никак. Поразила грусть-тоска? Не жди, пока "поднимется народ", бери флаг, объясняй людям и организуй их", - призвал экс-нардеп.

Универсального смысла жизни не существует. Для каждого он свой. И в поисках своего смысла человека направляет его совесть. Воин, гражданин, свободный украинец находит его в том, чтобы переживать за страну и людей, чтобы любить их. Для него смысл жизни - в действии, в создании чего-то важного для страны и людей. Для защиты их. Это смысл не только брать от жизни, но и жизни давать. Ну, а уголовные дела, грязь, равнодушие большинства и бездействие меньшинства - конечно, все это несправедливо и доставляет горечь и страдания. Но даже в безнадежной ситуации, перед которой мы временно беспомощны, есть смысл. Если мы проходим через все это, сохраняя себя, свою личность, свой стержень, свое "упрямство духа". Смысл есть, если мы показываем пример, как не поддаться, не сломаться под ударами судьбы, которые обрушиваются на наше тело и душу… Если ты воин, ты не можешь быть счастлив, если можешь защитить страну и людей, но проходишь мимо. Ты просто не можешь поступить иначе, не потеряв себя. И если вместо "спасибо" государство и люди ведут себя несправедливо или безразлично, то воин встречает все это мужественно. В этом гораздо больше смысла, чем в пустом прожигании жизни и потери себя с позиции "я, как все"… Да вы и так все это знаете, уважаемые свободные украинцы! Те, кто все эти годы "хотел странного", а не сидел на диване "как все". Просто в моей камере больше времени обдумать все это и сложно изложить словами… Поэтому, кому грустно, гоните грусть-тоску, ребята! Если мы не потеряли себя под ударами судьбы, если мы смогли сохранить страну, то мы уже победили. А дальше - решит Бог и история. Ну и, конечно, мы с вами", - резюмировал он.

Семенченко также напомнил, что 9 июня в 11:00 в апелляционном суде на Соломенской, 2а, в Киеве пройдет заседание по мере пресечения для него, и пригласил неравнодушных украинцев для поддержки.

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Напомним, 24 марта агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко.

По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением.

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Также СБУ сообщила о подозрении Семенченко в организации обстрела телеканала "112-Украина". С 3 апреля он находится в СИЗО СБУ.

Более подробно о деле НВФ Семенченко и Шевченко читайте в статье главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова "Задержать Виногродского и Семенченко приказал Ермак, чтобы помочь КГБ РБ сфабриковать дела против белорусских патриотов".