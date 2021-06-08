Блинкен об Украине: "Мы должны увидеть, как люди, причастные к коррупционным действиям, действительно привлекаются к ответственности"

США хотели бы увидеть реальные результаты по конкретным реформ в Украине перед тем, как президенты Джо Байден и Владимир Зеленский могут встретиться в Белом доме.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время слушаний в Комитете по вопросам ассигнований Сената США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Существует целый перечень сфер, в которых для Украины важно добиться прогресса. В частности, в том, чтобы иметь независимую судебную систему - функциональную и такую, которая тщательно выбирается и имеет независимый надзор; корпоративное управление, прежде всего на государственных предприятиях, которое будет транспарентным; а также настоящую имплементацию, в частности, антикоррупционных законов ", - отметил госсекретарь США.

Таким образом он ответил на вопрос сенатора Криса Мерфи, чего хотела бы увидеть американская сторона перед запланированным визитом президента Зеленского в Белый дом.

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Блинкен подчеркнул, что "агрессия со стороны коррупционных сил" внутри Украины является таким же актуальным вызовом для Киева, как и внешняя агрессия со стороны России, поскольку мешает развитию демократии. Он отметил, что даже если в Украине принимается хорошее законодательство для борьбы с коррупцией, этого недостаточно, поскольку оно должно еще практически воплощаться.

"Мы должны увидеть, как люди, причастные к коррупционным действиям, действительно привлекаются к ответственности, что направит мощный сигнал о том, что это не только слова на бумаге", - подчеркнул глава Государственного департамента США.

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