"Пленки Медведчука": НАБУ обратилось в СБУ, - Сытник
Об этом журналистам рассказал директор НАБУ Артем Сытник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".
"Мы обратились в СБУ с письмом с просьбой передать эти записи для того, чтобы рассмотреть возможность их использования. По нашей информации, именно они (СБУ — ред.) делали записи в соответствии с законодательством", — сказал Сытник.
В СБУ эти слова Сытника пока не прокомментировали. Ранее в спецслужбе заявляли, что проверяют подлинность опубликованных записей.
Напомним, ранее журналисты-расследователи проекта Bihus.Info заявили, что получили доступ к десяткам часов записей разговоров кума Путина Виктора Медведчука, которые свидетельствуют о его связи с российскими чиновниками и боевиками.
Как сообщалось, 11 мая Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.
Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.