Парламентарии Молдовы подготовили список вопросов о похищении Чауса для украинских коллег, - СМИ

Депутаты парламента Молдовы подготовили ряд вопросов о возможной причастности Украины к похищению беглого экс-судьи Николая Чауса. Вопросы адресованы их украинским коллегам.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Европейскую правду", в распоряжении которой оказалось датированное 4 июня письмо руководителя спецкомиссии парламента Молдовы на имя спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова.

Вопросы подготовлены к онлайн-встрече представителей парламентов Молдовы и Украины, которая была запланирована на вторник, 8 июня. Состоялась ли она - неизвестно.

Молдавских парламентариев интересует, есть ли информация о проведении украинскими властями спецоперации относительно судьи Чаусуа перед его похищением и открывали ли украинские правоохранительные органы уголовное производство по факту похищения Чауса.

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Также молдавские парламентарии интересуются, что украинской стороне известно о гражданах Украины, которые, по данным журналистов RISE.Moldova и "Слидство.инфо", могут быть причастны к похищению Чауса. Парламентарии спрашивают, возможно ли, что операция по похищению проводилась с привлечением украинских силовых структур - или существует ли вероятность, что ее осуществила криминальная группа по инициативе частных лиц, и кто мог бы похитить Чауса.

Спрашивают также, какова вероятность, что к похищению причастны некоторые сотрудники посольства Украины в Молдове, и какова позиция украинской стороны относительно просьбы генпрокурора Молдовы снять дипломатический иммунитет с бывшего военного атташе посольства Украины в Молдове и выдать ордер на обыск его авто, которое могло быть использовано для вывоза судьи из Молдовы в Украину.

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Парламентарии, кроме того, хотят знать причины "неактивности" совместного молдавско-украинской следственного комитета.

Они также спрашивают, известны ли какие-то обстоятельства похищения судьи, о которых еще не писали СМИ и которых нет в распоряжении молдавских правоохранителей.

Отмечается также, что, по последним данным, Николай Чаус находится на территории Украины. Парламентарии спрашивают, что украинская сторона может сказать по поводу этой информации и выходил ли кто-то на связь с Чаусом.

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Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы

6 октября стало известно, что Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они уже покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый считает, что эти заявления не могут считаться добровольными.