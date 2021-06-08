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Киборг Гречанов (Рахман) уверен, что без помилования террориста Старкова его освобождение не состоялось бы

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Киборг Гречанов (Рахман) уверен, что без помилования террориста Старкова его освобождение не состоялось бы
Бывший пленный киборг Андрей Гречанов с позывным Рахман не может утверждать, что обнародованные 7 июня "пленки Медведчука", в которых говорится об обстоятельствах его освобождения из плена, свидетельствуют о затягивании этого процесса. Для него главным является сам факт возвращения.

Об этом Андрей Гречанов (Рахман) сказал hromadske в комментарии, передает Цензор.НЕТ.

По мнению Гречанова, приезд его друга Алексея Мочанова к боевикам и его попытки договориться об освобождении были важными, но без помилования Петром Порошенко российского военного Владимира Старкова освобождения бы не состоялось.

"Я дома - это факт. Если говорить об этих записях, то я не слышал, чтобы он (Виктор Медведчук. - Ред.) тормозил [освобождение]. Идет разговор обо мне, об обмене. Там же не говорится "Пусть, пусть еще немного посидит - и мы его заберем?" Ну, если стал вопрос "майора на майора", то майор осужден и его помиловать может только президент", - сказал нам Гречанов.

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Экс-пленный также отметил, что он очень благодарен Алексею Мочанову, который пытался его освободить и приезжал, несмотря на опасность. По словам Гречанова, его освобождение действительно откладывали трижды, но причин задержки процесса не сообщали.

"Три раза было, когда меня отправляли в душ - бороду [побрить], помыться, сказали, часовая готовность. Я сижу и жду. День, два. Шаги мимо моей камеры. На вторые сутки понимаю, что этого уже не будет", - вспоминает Гречанов.

Он отмечает, что сейчас для него самое главное - сам факт возвращения из плена. "Я знаю, что я сейчас дома, я жив, я с семьей, я снова вернулся в армию. Последствия плена? Возможно. Но это уже другой разговор", - сказал Гречанов.

Также он отметил, что не хотел бы комментировать конкретно действия Виктора Медведчука, как и не может быть уверенным, что на записях именно его голос.

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Напомним, Bihus.Info опубликовало записи разговоров якобы Виктора Медведчука с руководством самопровозглашенных республик, свидетельствующие о якобы затягивании им процесса освобождения пленного киборга Рахмана в интересах президента Петра Порошенко.

Обмен состоялся 30 ноября 2015 года. Перед тем Петр Порошенко помиловал приговоренного к 14 годам российского военного Владимира Старкова по прозвищу "Камаз".

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Топ комментарии

  • Paulo Kit
    Хочеться прибити того Бігуса.... Але ж дебіли потім скажуть, що то Порох так "правду" не любить...
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Навіщо людину втягувати в цю клоунаду ,хай живе собі спокійно з родиною !!)))
  • 133133
    Стерненко - то більш пізня версія Гаді Савченко )))
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