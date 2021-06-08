Участие в саммите "Крымской платформы" подтвердили руководители институтов ЕС, в частности Мишель, Домбровскис и Боррель, - МИД
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.
Речь о "Крымской платформе", в частности, шла во время переговоров Михаэля Зиберта, управляющего директора по вопросам России, Восточного партнерства, Центральной Азии, регионального сотрудничества и ОБСЕ Европейской службы внешней деятельности и первого заместителя главы МИД Украины Эмине Джапаровой.
"Главной темой встречи стало взаимодействие Украины и ЕС относительно запуска и дальнейшего функционирования "Крымской платформы", подготовки к ее учредительному саммиту в Киеве 23 августа", - уточнили в МИД.
Михаэль Зиберт заверил в активной поддержке ЕС этой инициативы как важного инструмента усиления международных усилий по деоккупации Крыма.
Отмечается, что стороны также обсудили ситуацию с безопасностью на фоне продолжающейся российской агрессии, а также борьбу с масштабными дезинформационными кампаниями и гибридными атаками со стороны РФ против Украины и Евросоюза.
Первый заместитель министра отметила опасность очередной эскалации со стороны России, в случае осуществления которой ЕС должен быть готов к оперативному и предметному реагированию.
"Джапарова привлекла внимание представителя ЕС к критической ситуации с правами человека в оккупированном Крыму и призвала Евросоюз применить против представителей российской оккупационной администрации Глобальный правозащитный режим санкций", - сообщили в МИД.
Ранее сообщалось, что экспертную сеть "Крымской платформы" представили в Киеве. В ее состав вошли представители общественных организаций и правозащитники.