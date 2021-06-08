На переговорах ТКГ вопрос обмена пленными заморожен до встречи Байдена и Путина, - Гармаш

На переговорах Трехсторонней контактной группы по Донбассу вопрос обмена пленными заморожен до встречи президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина.

Об этом в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" рассказал член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Сергей Гармаш, передает Цензор.НЕТ.

"Реалистично нужно говорить, что даже этот процесс (обмен пленными. - Ред.), который, казалось бы, гуманитарно касается всех сторон, очень привязан к политике. К сожалению, решения принимаются даже не на уровне ТКГ, а решаются в каких-то околополитических сферах либо на высшем политическом уровне… Я по крайней мере всегда ждал каких-то серьезных решений по этому вопросу от "нормандской четверки", либо от прямых договоренностей, которые могут быть между Россией и Украиной на высшем уровне контактов. Но, опять же, пока нет встречи Байдена с Путиным, все процессы были заторможены, в том числе и этот вопрос", - сказал Гармаш.

Участник переговоров по Донбассу выразил надежду, "чтобы Россия продемонстрировала добрую волю и перед встречей все-таки поменяла кого-то из людей".

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"Может, завтра по итогам ТКГ я смогу говорить более оптимистично. На сегодняшний день у меня нет причин для оптимизма по этому вопросу", - отметил он.