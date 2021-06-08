Чиновник Госгеокадастра задержан при получении 400 долл. взятки в Запорожье, - ГБР. ФОТО
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Правоохранители задержали на взятке главного специалиста одного из отделов Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра в Запорожской области.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"Чиновник за 400 долларов обещал гражданину выдать документы и справки о размере нормативной денежной оценки земельного участка", - говорится в сообщении.
Работники ГБР задержали сотрудника Госгеокадастра при получении взятки.
Взяточнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.