Землетрясение магнитудой 2,6 балла зафиксировано на Ивано-Франковщине

8 июня в 16:32 в Ивано-Франковской области зафиксировано землетрясение магнитудой 2,6 балла по шкале Рихтера.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главного центра специального контроля.

"Эпицентр землетрясения находится в Надвирнянском районе Ивано-Франковской области, 10 км к юго-западу от города Надвирна, на глубине 4 км. По классификации землетрясений относится к неосязаемым", - говорится в сообщении.

Отмечается, что до этого в течение 2021 г. с территории Надвирнянского района Ивано-Франковской области трижды регистрировались землетрясения: 30 марта с магнитудой 2,5, 11 мая с магнитудой 2,6 и 4 июня с магнитудой 2,1.

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