Суд в Житомире открыл производство по иску ФГИ о возвращении в госсобственность "трубы Медведчука"
Об этом сообщили в комментарии Радіо Свобода в пресс-службе суда, передает Цензор.НЕТ.
В суде добавили, что заседание в рамках этого производства назначили на 14 сентября.
"Детективы провели очень тщательное расследование этого факта, на сегодня есть подозреваемые в этом деле. Вчера Хозяйственный суд Житомирской области открыл производство по иску Фонда госимущества о возвращении этой трубы в собственность государства", - заявил директор НАБУ Артем Сытник в комментарии журналистам в рамках форума "Демократия в действии".
Напомним, СНБО поручил вернуть в государственную собственность нефтепродуктопровод Самара - Западное направление. По территории Украины проходит 1433 км. Участок нефтепродуктопровода эксплуатирует компания "ПрикарпатЗападТранс", которую связывают с Медведчуком.
В ведомстве убеждены, что нефтепродуктопроводом пользуются иностранные компании, которыми владеют граждане Украины, при этом никакой приватизации не было. Поэтому СНБО принял решение вернуть государственное имущество народа Украины, а правоохранители должны выяснить, как государственная собственность оказалась в частных руках.
Ряд СМИ называл политика и бизнесмена Виктора Медведчука одним из бенефициаров СЗН. В то же время партия "Оппозиционная платформа – за жизнь" заявила, что Медведчук и члены его семьи не имели и не имеют отношения к нефтепродуктопроводу.
Украинский участок СЗН принадлежит "ПрикарпатЗападтранс" (Ривне), которое до 2016 года являлось структурным подразделением "Транснефтепродукта" российской "Транснефти". В феврале 2016 года "Транснефть" продала "ПрикарпатЗападтранс" швейцарской International Trading Partners AG. В марте 2019 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил производственному унитарному предприятию "Нефтебитумный завод", принадлежащему крупному частному белорусскому нефтетрейдеру "Интерсервис", получить контроль над ООО "ПрикарпатЗападтранс".
"ПрикарпатЗападтранс" эксплуатирует участок СЗН протяженностью около 1,1 тыс. км, предназначенный для прокачки дизельного топлива из РФ и Беларуси как для внутренних нужд Украины, так и для транзита в Европу, в частности в Венгрию. Проектная мощность магистрали - 3,5 млн тонн в год.