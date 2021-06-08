Суд в Житомире открыл производство по иску ФГИ о возвращении в госсобственность "трубы Медведчука"

Хозяйственный суд Житомирской области открыл производство по иску Фонда государственного имущества Украины о возвращении в собственность государства нефтепровода "Самара - Западное направление".

Об этом сообщили в комментарии Радіо Свобода в пресс-службе суда, передает Цензор.НЕТ.

В суде добавили, что заседание в рамках этого производства назначили на 14 сентября.

"Детективы провели очень тщательное расследование этого факта, на сегодня есть подозреваемые в этом деле. Вчера Хозяйственный суд Житомирской области открыл производство по иску Фонда госимущества о возвращении этой трубы в собственность государства", - заявил директор НАБУ Артем Сытник в комментарии журналистам в рамках форума "Демократия в действии".

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Напомним, СНБО поручил вернуть в государственную собственность нефтепродуктопровод Самара - Западное направление. По территории Украины проходит 1433 км. Участок нефтепродуктопровода эксплуатирует компания "ПрикарпатЗападТранс", которую связывают с Медведчуком.

В ведомстве убеждены, что нефтепродуктопроводом пользуются иностранные компании, которыми владеют граждане Украины, при этом никакой приватизации не было. Поэтому СНБО принял решение вернуть государственное имущество народа Украины, а правоохранители должны выяснить, как государственная собственность оказалась в частных руках.

Ряд СМИ называл политика и бизнесмена Виктора Медведчука одним из бенефициаров СЗН. В то же время партия "Оппозиционная платформа – за жизнь" заявила, что Медведчук и члены его семьи не имели и не имеют отношения к нефтепродуктопроводу.

Украинский участок СЗН принадлежит "ПрикарпатЗападтранс" (Ривне), которое до 2016 года являлось структурным подразделением "Транснефтепродукта" российской "Транснефти". В феврале 2016 года "Транснефть" продала "ПрикарпатЗападтранс" швейцарской International Trading Partners AG. В марте 2019 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил производственному унитарному предприятию "Нефтебитумный завод", принадлежащему крупному частному белорусскому нефтетрейдеру "Интерсервис", получить контроль над ООО "ПрикарпатЗападтранс".

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"ПрикарпатЗападтранс" эксплуатирует участок СЗН протяженностью около 1,1 тыс. км, предназначенный для прокачки дизельного топлива из РФ и Беларуси как для внутренних нужд Украины, так и для транзита в Европу, в частности в Венгрию. Проектная мощность магистрали - 3,5 млн тонн в год.