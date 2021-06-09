Государство должно дотировать только мелких фермеров и частников, - Бахматюк

Владелец одного из крупнейших отечественных агрохолдингов заявил, что в государственной поддержке нуждаются мелкие агропроизводители. А крупные агрохолдинги при правильной государственной политике способны привести в страну многомиллиардные инвестиции.

Об этом акционер агрохолдинга "Укрлендфарминг" рассказал в интервью Дмитрию Гордону, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Бизнесмен считает, что поддержка мелких фермеров должна быть основой государственной программы поддержки, так как это в первую очередь социальный проект занятости. Средний аграрный бизнес в свою очередь способен полностью покрыть потребности страны в продовольствии. Функция же крупного агробизнеса - внешние рынки и привлечение многомиллиардных инвестиций в страну при правильной государственной политике.

"Фермеры или частники - в Европе это социально-политический проект занятости населения. Чтобы люди не выезжали в такой город, как Вена, например, им предоставляются условия для комфортного проживания в сельской местности. И плюс государство дает ему деньги на поддержку как производителя – на гектар или какие-то другие программы. Это такая политика. Украина должна проводить такую политику к мелким производителям". По словам бизнесмена, это обеспечит занятостью до 5-7 миллионов людей: "Это важный процесс, это социальный процесс. Туда должно идти 100% дотаций. Туда должна идти максимальная поддержка государства по кредитованию. Потому что так в принципе правильно".

Средний же бизнес, по словам Олега Бахматюка, может обеспечить продуктовый баланс страны. "Украине, чтобы обеспечить себя продуктами питания полностью, нужно 20% от того, что она производит". 20-30% — это наш продуктовый баланс. Это безопасность – чтобы у нас было, что кушать. Потому что деньги не имеют никакого значения – имеет значение, что ты за них можешь купить".

А крупный агробизнес, по мнению бизнесмена, может помочь Украине решить стратегические задачи: "30% — это такие ребята, как я. Это возможность влиять на внешние рынки. Это рынок Японии, которая импортирует 90% всех продуктов питания. Это рынок Кореи. Мы экспортируем в Японию, в Корею, в Китай, в Индонезию, на Ближний Восток – Египет, Саудовская Аравия, Катар. Европейский Союз: это Италия, Испания… Мы на самом деле идем сейчас в сырьевой зоне. А можем идти в продукты с добавленной стоимостью. То же яйцо – это продукт с добавленной стоимостью. Потому что это яйцо, которое переработано через комбикорм, через людей, через зарплаты, через инновации в продукт. Дальше идет яичный порошок, который мы тоже экспортируем. И на каждом этапе добавленная стоимость что добавляет? Она добавляет социальную нагрузку и налоговое сопровождение. То есть ты платишь больше налогов и больше берешь на работу людей. Это то, что делают все нормальные страны и на что мы тоже должны переходить – к протеиновой цепочке. И экспортировать ее. Потому что в мире нет дефицита зерна. В мире есть дефицит протеина. И эта протеиновая цепочка – это будущее.

А что для этого нужно? Для этого нужны инвестиции. И как раз инвестиции тебе будет давать тот, кто имеет потребность в течении следующих 15 лет в поставках этой продукции. И вот такие компании, условно, как "Укрлендфарминг" - это визитная карточка, с которой ты заезжаешь: смотрите, вот есть пул поставок, а с вас 3 миллиарда долларов в инфраструктуру – стройте порт, стройте завод. Что это добавляет? Капитализацию самой территории, наполняет смыслом, то есть дает рабочие места, и соответственно - поступления в бюджет. Это не теория Бахматюка – это вещи, которые проходят Китай, Европейский Союз, Соединенные Штаты Америки. И то, что должна пройти Украина".

"Укрлендфарминг" - один из крупнейших агрохолдингов страны, который занимается выращиванием зерновых и масличных культур, семян, животноводством и производством яиц и яичных продуктов (Avangardco IPL). Предприятия группы компаний работают в 600 населенных пунктах в 22 регионах Украины. Владельцем агрохолдинга является украинский бизнесмен Олег Бахматюк.