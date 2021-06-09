Новости

Взрыв в Харькове: гранату возле супермаркета мужчина бросил "на почве неприязненных отношений", - полиция

11 91421
Взрыв в Харькове: гранату возле супермаркета мужчина бросил "на почве неприязненных отношений", - полиция
Мужчину, бросившего рядом с супермаркетом "Таврия В" гранату, в результате чего были ранены три человека, задержали. Поступок он совершил "на почве неприязненных отношений", но был ли знаком с пострадавшими - в полиции пока не знают.

Об этом журналистам сказал начальник отдела полиции № 1 Харьковского районного управления полиции № 1 Андрей Грязев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Он затруднился сказать, был ли задержанный знаком с пострадавшими и находился ли на момент конфликта в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Грязев подтвердил, что взорвалась граната.

"Точно граната, но какая - пока сказать не может. Это после экспертиз", - сказал Грязев.

Как сообщалось, во вторник вечером в Харькове в районе проспекта Гагарина произошел взрыв, в результате которого пострадали и были доставлены в больницу 3 человека (2005, 1988 и 2002 г.р). Состояние самого младшего оценивается как средней степени тяжести, двух других - удовлетворительное.

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Василь Худотеплий
    "Бросивший мужчину рядом с супермаркетом "Таврия В" и ранивший трех человек мужчина задержан" Взрыв в Харькове: гранату возле супермаркета мужчина бросил "на почве неприязненных отношений", - полиция - Цензор.НЕТ 4895
  • Беня Шихман c41ec73b
    так надо было с Мухи ударить по холодильникам а не по людям
  • user009
    Потрібно терміново заборонити вільний продаж гранат
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости