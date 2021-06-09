Олигархи и политики до сих пор влияют на правоохранительные органы в Украине, - экс-агент ФБР Гринуэй

Правоохранительные органы в Украине до сих пор не избавились от влияния олигархов и политиков, что сказывается на их работе. ФБР не всегда удается найти в Украине надежных партнеров для сбора улик.

Об этом бывший старший агент ФБР Карен Гринуэй заявила на международной конференции "Демократия в действии", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Коломойский и другие олигархи в течение двадцати лет влияли на работу правоохранительных органов в Украине из-за сговора и коррупции", — сказала она.

По её словам, в настоящее время Генеральная прокуратура "то успешно, то неуспешно расследует дела против чиновников, а также олигархов". Чтобы работать независимо, Генпрокуратура должна быть полностью политически независимой, но она таковой не является, считает эксперт.

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"Как агент американского ФБР у меня не было партнеров в Украине, чтобы собирать необходимые материалы для многих дел", — отметила Гринуэй. Правоохранительные органы США, по ее словам, не могли полагаться на украинских партнеров, поскольку те не имели политической поддержки, чтобы выполнять свою работу должным образом.

В то же время Гринуэй отметила, что Национальное антикоррупционное бюро Украины демонстрирует значительные успехи, при этом руководителю НАБУ Артему Сытнику приходится "тратить столько же времени на борьбу с ежедневными нападками на его организацию со стороны политиков, как и на руководство работой следователей и детективов".

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