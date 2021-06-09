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Кулеба после переговоров в Германии о "Северном потоке-2": "Ничто окончательно не согласовано"

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Кулеба после переговоров в Германии о "Северном потоке-2": "Ничто окончательно не согласовано"
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба начал визит в Германию и 8 июня обсудил с немецкими чиновниками строительство газопровода "Северный поток-2", функционирования Нормандского формата и признание Бундестагом Голодомора актом геноцида против украинского народа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Укрепление энергетического партнерства между Украиной и ФРГ находилось в центре внимания на встрече с государственным секретарем Федерального министерства экономики и энергетики Германии Андреасом Файхтом. Отдельной темой стали угрозы российского газопровода "Северный поток-2", - говорится в сообщении.

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Кулеба провел переговоры с внешнеполитическим советником Федерального канцлера Яном Гекер, двумя ключевыми темами которых стали угрозы "Северного потока-2" и дальнейшее функционирование Нормандского формата.

Кроме того, Кулеба обратился к Вольфгангу Шойбле с просьбой лично способствовать признанию Бундестагом Голодомора актом геноцида против украинского народа.

"В первый день визита в Берлин я провел трудные переговоры по Северному потоку-2 и Нормандскому формату. В обоих случаях действует правило: ничто окончательно не согласовано, пока все не согласовано. Но атмосфера была конструктивной. Германия – это друг, который очень помог Украине, и с которым можно решать даже самые сложные проблемы", - пояснил Кулеба.

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Топ комментарии

  • Welt Schmerz
    Блть, звучить як напис на совковому пам'ятнику або вічному вогні.

    "Никто не забыт, ничто не забыто, ничто окончательно не согласовано..."
  • Olexa Pluzh
    чиновник В. ***** запевнив що СП-2 не такий вже і сєвєрньій"... зєЗМІ
  • Roman Stuart
    Кто-нибудь объяснил бы Кулебе, что ездят для решения новых предложений, а не с просьбами. В Германии давно уже приняли решение по сп-2, но это видимо не до всех доходит.
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