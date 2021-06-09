За сутки российские оккупанты шесть раз нарушили режим "тишины" на Донбассе: ведут обстрелы из гранатометов и пулеметов, потерь нет, - штаб ООС
Об этом говорится в сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 7.00 9 июня 2021 г., передает Цензор.НЕТ.
"Вблизи населенного пункта Новгородское противник дважды обстреливал позиции украинских защитников из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В районе Новотошковского российские оккупанты осуществляли обстрел из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
Вблизи Авдеевки враг дважды осуществлял обстрел наших позиций из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Вблизи Светлодарска противник открывал огонь из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
По состоянию на 7:00 утра, 9 июня, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.
В частности, в районе Новотошковского российские оккупанты обстреляли наши позиции из стрелкового оружия.
На обстрелы противника наши военнослужащие открывали ответный огонь.
За прошедшие и текущие сутки потерь среди наших защитников нет.
Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ.
Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - говорится в сообщении.