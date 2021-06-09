Совет ЕС на саммите по отношениям с РФ учтет, что она поддерживает режим Лукашенко, - Боррель

Лидеры стран Европейского союза на предстоящем саммите по отношениям с Россией учтут, что она поддерживает официальный Минск.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, выступая во вторник на сессии Европарламента, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"...он (Александр Лукашенко. - Ред.) пользуется поддержкой России. Я согласен со всеми вами, что мы должны продолжать оказывать давление и использовать все наши возможности и инструменты для поддержки гражданского общества в Беларуси", - сказал он.

Боррель отметил, что Россия недавно возобновила грант в $500 млн Минску и что российская поддержка очень важна для Лукашенко.

"Совет Европейского союза учтет это, когда на предстоящем заседании будет обсуждать наши отношения с Россией", - сказал депутатам высокий представитель ЕС.

Ранее Цензор.НЕТ также сообщал о том, что Боррель, говоря о Лукашенко, отметил: "Мы имеем дело с диктатором".

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