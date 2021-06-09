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Венедиктова попросила журналистов сообщать ей о случаях, когда прокуроры "сливают" дела: "Мои двери открыты 24/7"

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Венедиктова попросила журналистов сообщать ей о случаях, когда прокуроры "сливают" дела: "Мои двери открыты 24/7"
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова призвала журналистов сообщать ей информацию о случаях, когда прокуроры "сливают" уголовные дела.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на sud.ua.

"Если есть достоверная информация, что дела "сливаются", хотя ранее следствие велось эффективно, но по каким-то причинам прокуроры теперь не подписывают подозрение или не направляют обвинительные акты в суд, то в таких случаях мои двери открыты 24/7", - рассказала генпрокурор.

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Топ комментарии

  • multissstar .
    дело "вагнеровцев", "слито" Венедиктовой
  • Алла Новосад 5b57f84f
    Тьотя теж актриса квартального театру.
    Намагається грати роль принципового генпрокурора.
  • Small Jerboa
    А нафига тогда Служба Внутреннего Аудита?
    Или просто открыть Реестр и устроить тотальную проверку всех дел, тянущихся более полу-года?
    Венедиктова попросила журналистов сообщать ей о случаях, когда прокуроры "сливают" дела: "Мои двери открыты 24/7" - Цензор.НЕТ 2683
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