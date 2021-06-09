США ослабили ограничения на путешествия в Украину для своих граждан

В США снизили максимальный уровень опасности для поездок в в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Центра по контролю и профилактике заболеваний США.

В то же время, в Центре призывают быть очень осоторожными из-за "преступности и гражданских беспорядков".

Кроме того, граждан США призывают не посещать оккупированный Крым "из-за произвольных задержаний и других злоупотреблений со стороны российских оккупационных властей", а также восточные районы Донецкой и Луганской областей, неподконтрольные правительству Украины, из-за вооруженного конфликта.

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