США ослабили ограничения на путешествия в Украину для своих граждан
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В США снизили максимальный уровень опасности для поездок в в Украину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Центра по контролю и профилактике заболеваний США.
В то же время, в Центре призывают быть очень осоторожными из-за "преступности и гражданских беспорядков".
Кроме того, граждан США призывают не посещать оккупированный Крым "из-за произвольных задержаний и других злоупотреблений со стороны российских оккупационных властей", а также восточные районы Донецкой и Луганской областей, неподконтрольные правительству Украины, из-за вооруженного конфликта.