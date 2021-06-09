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США и Украина скоординировали позиции накануне встречи Байдена с Путиным, - ОП

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США и Украина скоординировали позиции накануне встречи Байдена с Путиным, - ОП
Позиции США и Украины были скоординированы накануне встречи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. Также это касается саммита НАТО и других июньских переговоров на высшем уровне.

Такое заявление в комментарии РБК-Украина сделал заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига, который отвечает за внешнюю политику, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, для Украины важно, чтобы в глобальной политике было больше предсказуемости и больше уважения к нормам международного права.

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"Именно такой результат будет выгодным не только для нас, но и для всех участников международных отношений, если этот результат будет достигнут на американо-российских переговорах", - сказал изданию Сибига.

Как подчеркнул замглавы ОП, США поддерживают суверенитет и территориальную целостность и безопасность Украины, и на этой основе будет проходить обсуждение всех тем, затрагивающих украинские интересы.

"Вопрос относительно "беспокойств" Украины в связи с этими переговорами является некорректным", - добавил Сибига.

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Топ комментарии

  • Ан Мур



    Дмитрий Чекалкин

    @Chekalkin

    ·17 год

    Портніков: З часу свого обрання Володимир Зеленський живе у брехні. У брехні - його наближені - їм це вигідно. У брехні живуть його прихильники - одним це просто подобається, а інші не мають сміливості зізнатися, що стали співучасниками жахливого експерименту над власною країною.

  • Владимир Иванец
    Согласование позиций США и Украины по вопросам НАТО с моей точки зрения выглядит так:
    воюющая Украина в условиях иностранной агрессии урезает расходы на оборону, гробит перспективные оборонные программы (например ракетную), собирается отменить военный налог, собирается налить Крыму днепровской воды, шоркается с врагами по Оманам, держит на первых ролях кремлевских ********* и в то же время гундосо вопит: "А пачиму Украина ище ни в НАТО???"
    Сюр...
  • Gozzalik salonu
    та явно поумнее зеленского и всей его свиты вместе взятой
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