Суд отказал Денису Ермаку в удовлетворении иска к нардепу Леросу

Печерский районный суд Киева отказал брату главы ОП Андрея Ермака Денису Ермаку в удовлетворении иска к нардепу Гео Леросу о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Единый реестр судебных решений.

В обосновании исковых требований истец указывает на то, что на официальной странице народного депутата размещено несколько публикаций, в частности: "…Видео доказательства как Ермак через своего брата барыжит государственными должностями, внедряет свою программу в правоохранительные структуры и оборонку (привет из рф), ну конечно заработок на государстве".

Подчеркивается, что истец требовал опровергнуть распространенную Леросом информацию. В то же время судья Г.Матийчук отказал в удовлетворении исковых требований.

Данную информацию подтверждает также юридическая компания "Миллер", юристы которой представляли интересы Гео Лероса.

"Денису Ермаку отказали в удовлетворении иска к Гео Леросу. Почти через 10 месяцев после открытия дела, суд отказал брату председателя Офиса Президента Украины Денису Ермаку в удовлетворении исковых требований...В исковых требованиях Денис просил признать недостоверной и опровергнуть информацию о том, что он якобы осуществляет "торговлю" должностями в госорганах при содействии своего брата, внедряет "свою программу" в силовые ведомства и "зарабатывает на государстве". Кроме этого, истец просил возместить ему моральный ущерб, который он оценил в ... 1 гривню", - подчеркивается в сообщении юркомпании.

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"Печерский районный суд Киева закрепил в своем решении такую ​​позицию, что любая критика и оценка поступков, выражение собственных мыслей по качеству выполняемых функций публичными лицами не является основанием для защиты права на уважение чести, достоинства и деловой репутации и, соответственно, не является предметом судебной защиты. Более того, суд отмечает, что Ермак не подтвердил ни факт распространения данной информации Гео Леросом, ни факт нанесения его "чести и достоинству" вреда. Хотя бы на 1 гривню", - следует из сообщения.