"Клиар Энерджи" заявила о рейдерстве в отношении ее дочерней компании, - ТОВ "Союз" в Одессе

Лидер рынка дегазации в Украине компания "Клиар Энерджи" в открытом письме Президенту Украины Владимиру Зеленскому заявила о поэтапном рейдерстве в отношении её дочерней компании - ТОВ "Союз", расположенной в Одессе.

В открытом письме, подписанном гендиректором Андреем Гриненко, компания "Клиар Энерджи" просит Президента "вмешаться и не допустить возникновения конфликтной ситуации вокруг вопроса дальнейшего использования и законной эксплуатации полигона твердых бытовых отходов "Дальницкие карьеры". По мнению представителей компании, игнорирование данного вопроса приведет к "потере многомиллионных инвестиций в объекты одесской общины, угрозы недополучения городским бюджетом более 3 млн грн ежегодных арендных платежей, сокращения 280 рабочих мест, а также приостановления уплаты налогов в бюджеты различных уровней". Согласно тексту заявления, подобные последствия возможны при передаче земельных участков в постоянное пользование КП "ОДЕССКОМУНТРАНС".

В обращении говорится, что руководству компании стало известно о создании нового предприятия на территории Беляевского и Овидиопольского районов Одесской области, для чего предполагается использование земельных участков "Дальницких карьеров": "лоббисты, которые заинтересованы в захвате нашего бизнеса, хотят 9 июня 2021 вынести на рассмотрение VII сессии Одесского городского совета проекты решений о передаче в постоянное пользование КП "Одескомунтранс" земельного участка (кадастровый номер 5121081400: 01: 002: 0687 ) площадью 35,8000 га, расположенного в Одесской области на территории Беляевского района, и земельного участка (кадастровый номер 5123783200: 01: 002: 0634) площадью 60,4000 га, расположенного в Одесской области на территории Овидиопольского района".



По мнению работников Группы, попытка передать эти земельные участки в постоянное пользование другому субъекту хозяйствования имеет признаки рейдерского захвата бизнеса.



Напомним, "Клиар Энерджи" взяла под управление полигон "Дальницкие карьеры" в 2019 году. Только за последние 3 года компания инвестировала 12 миллионов евро в предприятия по вывозу ТБО и оснащение полигона "Дальницкие карьеры", строительство самой большой в Украине станции дегазации, обновление автопарка предприятия, создание умных ячеек на полигоне и трубопроводы для отбора огнеопасного газа метана.

"Благодаря нашим усилиям территория "Дальницких карьеров" стала более безопасной как для окружающей среды, так и для людей, которые работают на полигоне или живут возле него (отсутствие пожаров, вредных выбросов, неприятного запаха, несанкционированного вывоза и захоронения вредных и опасных отходов). Совокупно на вышеупомянутых предприятиях, зарегистрированных в Одессе, работает более 280 жителей г. Одесса и одесского региона. Только за 2020 года сумма уплаченных налогов в бюджеты различных уровней составила около 30 млн грн," - значится в открытом письме Президенту Украины.