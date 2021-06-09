Зеленский - Трюдо: "Северный поток - 2" - политическое оружие России. Нужно продолжать международное давление

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Стороны скоординировали позиции по ключевым вопросам повестки дня накануне проведения саммитов "Группы семи" и НАТО, которые состоятся в ближайшее время.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Глава государства сообщил Джастину Трюдо о ситуации с безопасностью на востоке и у границ Украины. Президент отметил, что в настоящее время произошел отвод только части российских войск и тяжелого вооружения из временно оккупированных территорий и от украинских границ.

"Россия почти не проводила отвода. Из 105 тысяч российских военнослужащих только 11 тысяч пошли назад", - сказал Зеленский.

Он отметил важность сохранения международного давления на РФ с целью достижения реального прогресса в мирном урегулировании. Президент подчеркнул, что проект "Северный поток - 2" является политическим оружием России.

"Мы считаем, что достройка "Северного потока - 2" укрепит Россию как игрока на мировой карте", - отметил глава государства.

Джастин Трюдо подтвердил непоколебимую поддержку со стороны Канады суверенитета и территориальной целостности Украины и солидарность с нашим государством в противодействии длительной агрессии РФ.

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"Мы остаемся большими друзьями. Будем продолжать поддерживать Украину", - подчеркнул глава правительства Канады.

Собеседники обсудили практическое взаимодействие с целью поддержки усилий Украины на пути к членству в НАТО.

Также сообщается, что отдельное внимание было уделено усилению координации усилий между Украиной и Канадой по делу о сбитом Ираном самолете рейса PS752 и привлечении виновных к ответственности.

Также стороны коснулись планов по дальнейшему политическому диалога на высшем уровне. Зеленский подтвердил приглашение Трюдо посетить Украину для участия в инаугурационном саммите "Крымской платформы" в Киеве и мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости Украины.