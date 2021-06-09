Лавров уверяет, что у России нет сверхдержавных амбиций: "Давно понятно, что навязывание модели развития ни к чему хорошему не приводит"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров уверяет, что у России нет сверхдержавных амбиций.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА "Новости".

В свойственной РФ манере российский министр обвинил Запад, который якобы наговаривает на Россию и распространяет свое влияние.

"У нас, кстати, нет сверхдержавных амбиций, как бы кто-то ни убеждал себя и всех остальных в обратном. У нас нет и того мессианского задора, с которым наши западные коллеги пытаются распространить на всю планету свою ценностную демократическую повестку. Нам уже давно понятно, что навязывание извне модели развития ни к чему хорошему не приводит", — заявил Лавров.

При этом, он ни слова не сказал о том, что РФ всячески пытается навязывать модель развития ближайшим соседям.

Кроме того, глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что представители стран Запада якобы не готовы "к честному диалогу" с Россией по поводу размещения американских ракет средней и малой дальности.

"Не только Россия, но и многие другие сталкиваются с тем, что представители Запада не готовы к честному диалогу, который основан на фактах, предпочитают действовать в духе highly likely, примеров такого подхода множество. Это, безусловно, подрывает доверие к самой идее диалога как способа урегулирования разногласий", — уверяет Лавров.

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