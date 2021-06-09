Варшава о решении Лукашенко объявить праздником день вторжения в Польшу: Это помешает Беларуси вести диалог с европейскими странами

МИД Польши выразил возмущение объявлением властей Беларуси об установлении 17 сентября нового государственного праздника - Дня народного единства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

"Базировать историческую политику Беларуси на наследии пакта Сталина-Гитлера - это совершенно непонятно. Это жест, который является частью российских действий, направленных на переосмысление чрезвычайно сложной истории нашего региона, это помешает Беларуси вести диалог и достичь взаимопонимания с соседними странами, а также с европейскими странами", - говорится в заявлении.

В министерстве напомнили, что 17 сентября 1939 года Советский Союз вторгся в Польшу, которая тогда воевала с войсками нацистской Германии.

"Таким образом Советский Союз реализовал секретный протокол пакта Риббентропа-Молотова, заключенный СССР и Третьим рейхом 23 августа 1939 года, что непосредственно привело к началу Второй мировой войны. Это совместное советско-нацистское нападение на Польшу начало самую страшную войну в истории мира, которая стоила жизни 60 млн человек, включая жителей Беларуси", - говорится в заявлении.

"Установление Дня народного единства в честь включение Беларуси в состав Союза Советских Социалистических Республик является прославлением советского наследия и попыткой отрезать Беларусь от настоящих корней. Это акт, который подрывает независимость и суверенитет Беларуси", - заявили в МИД Польши.

Ранее белорусский диктатор Лукашенко сделал государственным праздником день вторжения СССР в Польшу в 1939 г.

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