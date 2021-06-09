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Россия заинтересована в прагматичных взаимовыгодных отношениях с США и ЕС, - Лавров

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Россия заинтересована в прагматичных взаимовыгодных отношениях с США и ЕС, - Лавров
Россия заинтересована в прагматичных отношениях с Западом и США.

Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров на "Примаковских чтениях", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА "Новости".

"И хочу подчеркнуть, вопреки тому, что пытаются нам приписывать на Западе, мы неизменно заинтересованы в прагматичных взаимовыгодных отношениях с кем бы то ни было, включая сам Запад, будь то Соединенные Штаты, или их союзники по НАТО, или Европейский союз", — сказал российский министр.

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Топ комментарии

  • Филипп Филиппович Преображенск
    Сначала нарушаешь подписанный совместно с США Будапештский меморандум а потом, как ни в чём не бывало, "А что такого, давайте дружить дальше!!!"
  • Sergey Odeskiy
    Ну так они такие и есть! Очень прагматично показывать всему миру как жить нельзя на своем примере , а еще очень взаимовыгодно будет ввести полное эмбарго на рашистские энергонасители ! Сразу стабильность в мировой экономике наступит !
  • NonCFist
    _Существо по кличке гитлер (кличка вместо имени - как у животных) гитлер в 1942: "Хермания заинтересована в прагматичных взаимовыгодных отношениях с ссср и США"...
    На такую вызывающую ложь любой словесный ответ просто неадекватен - только в рыло!
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