За Зеленского готовы проголосовать 28,1% украинцев, за Порошенко - 16,7%, за Тимошенко - 12,2%, - опрос "СОЦИСа". ИНФОГРАФИКА

Если бы в ближайшее время состоялись выборы президента, то во второй тур прошли бы действующий глава государства Владимир Зеленский (28,1% среди определившихся и готовых участвовать в голосовании) и пятый Президент Украины Петр Порошенко (16,7%).

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра SOCIS, передает Цензор.НЕТ.

По данным исследования, если бы выборы президента прошли в ближайшее воскресенье, то за Владимира Зеленского проголосовали 20,9% среди всех опрошенных респондентов, или 28,1% - среди определившихся и готовых участвовать в голосовании, за Петра Порошенко - 12,4% или 16,7%, за Юлию Тимошенко - 9,1% или 12,2%, за Игоря Смешко - 7,2% или 9,6%, за Юрия Бойко - 6,8% или 9,2%.

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Исследование проводилось 28 мая - 3 июня 2021 года. Результаты репрезентативны на уровне всей страны по показателям возраста (старше 18 лет), пола, типа поселения (город / село) и разделения на области. Опрос не проводился в АР Крым и на неподконтрольной украинской власти части Донецкой и Луганской областей. Всего были опрошены 2 000 респондентов. Метод исследования: телефонное интервью Сати (Computer Assisted Telephone Interviewing) с использованием планшетов. Статистическая погрешность выборки (доверительный интервал): +/- 2,4 % Средняя продолжительность одного интервью составила 9 минут.