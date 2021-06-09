Переселенцам без регистрации упростили получение водительских прав, - МВД

Сервисные центры МВД усовершенствовали процедуру регистрации транспортных средств и получения водительского удостоверения для внутренне перемещенных лиц.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Отмечается, что теперь сервисные центры МВД регистрируют транспортные средства и выдают удостоверения водителя всем внутренне перемещенным лицам.

Внутренне перемещенные лица без зарегистрированного основного места жительства смогут:



- сдавать экзамены на право управления транспортными средствами;

- обменивать и восстанавливать водительское удостоверение;

- регистрировать и перерегистрировать транспортные средства.

В таком случае к пакету необходимых документов дополнительно предоставляется справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица, в которой указано фактическое место жительства. Также администратору сервисного центра МВД можно предъявить справку в электронном формате через приложение "Дія".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сервисные центры МВД предупреждают о перебоях с выдачей прав - закончились бланки