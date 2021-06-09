"Цензор.НЕТ" - вновь первый среди крупнейших новостных ресурсов Украины, - SimilarWeb. ИНФОГРАФИКА

Согласно данным SimilarWeb, в ТОП-50 самых популярных сайтов Украины, входят 10 новостных сайтов.

Об этом свидетельствует статистика специализированного сайта SimilarWeb, который анализирует трафик более 80 млн сайтов со всего мира и в открытом доступе предоставляет основную статистику этого трафика, сообщает Цензор.НЕТ.

Согласно данным SimilarWeb, первое место занимает не сайт, а новостной агрегатор - портал Ukr.net - 65,8 млн посещений. На втором месте в общем рейтинге и на первом месте среди новостных сайтов - "Цензор.НЕТ" - 34,3 млн. визитов, на третьем месте - "Украинская правда" - 20,7млн. посещений.

Согласно данным SimilarWeb, в ТОП-50 самых популярных сайтов Украины, входят 10 новостных сайтов.



















А так выглядит информация по ТОП-50 сайтов Украины

Как сообщалось ранее, "Цензор.НЕТ" возглавил топ-100 онлайн-медиа Украины за январь-март 2021 года.

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