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"Цензор.НЕТ" - вновь первый среди крупнейших новостных ресурсов Украины, - SimilarWeb. ИНФОГРАФИКА

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Согласно данным SimilarWeb, в ТОП-50 самых популярных сайтов Украины, входят 10 новостных сайтов.

Об этом свидетельствует статистика специализированного сайта SimilarWeb, который анализирует трафик более 80 млн сайтов со всего мира и в открытом доступе предоставляет основную статистику этого трафика, сообщает Цензор.НЕТ.

Цензор.НЕТ - вновь первый среди крупнейших новостных ресурсов Украины, - SimilarWeb 01

Согласно данным SimilarWeb, первое место занимает не сайт, а новостной агрегатор - портал Ukr.net - 65,8 млн посещений. На втором месте в общем рейтинге и на первом месте среди новостных сайтов - "Цензор.НЕТ" - 34,3 млн. визитов, на третьем месте - "Украинская правда" - 20,7млн. посещений.

Согласно данным SimilarWeb, в ТОП-50 самых популярных сайтов Украины, входят 10 новостных сайтов.

Цензор.НЕТ - вновь первый среди крупнейших новостных ресурсов Украины, - SimilarWeb 02
Цензор.НЕТ - вновь первый среди крупнейших новостных ресурсов Украины, - SimilarWeb 03
Цензор.НЕТ - вновь первый среди крупнейших новостных ресурсов Украины, - SimilarWeb 04
Цензор.НЕТ - вновь первый среди крупнейших новостных ресурсов Украины, - SimilarWeb 05
Цензор.НЕТ - вновь первый среди крупнейших новостных ресурсов Украины, - SimilarWeb 06
Цензор.НЕТ - вновь первый среди крупнейших новостных ресурсов Украины, - SimilarWeb 07
Цензор.НЕТ - вновь первый среди крупнейших новостных ресурсов Украины, - SimilarWeb 08
Цензор.НЕТ - вновь первый среди крупнейших новостных ресурсов Украины, - SimilarWeb 09
Цензор.НЕТ - вновь первый среди крупнейших новостных ресурсов Украины, - SimilarWeb 10

А так выглядит информация по ТОП-50 сайтов Украины

Цензор.НЕТ - вновь первый среди крупнейших новостных ресурсов Украины, - SimilarWeb 11

Как сообщалось ранее, "Цензор.НЕТ" возглавил топ-100 онлайн-медиа Украины за январь-март 2021 года.

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Вітаю Цензор !
    Так тримати.
  • Ksenia VB
    Просто сайт провадить проукраїнську політику, на відміну від багатьох інших.
    Це вас так бентежить ?
  • Антон Ищенко
    Добиває те, що через 8 років аргесії з боку росії, така вилика кількість ватніків(судячи по кількості переглядів російського пропагандистського ресурсу странаюа в цбому ж графіку)
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