Законопроект об олигархах имеет декларативный характер, но может дать результат, - Сытник

Директор НАБУ Артем Сытник считает, что первопричина олигархов - это монополизация определенных секторов экономики или политической жизни.

Об этом Сытник заявил в интервью "Радіо Свобода", передает Цензор.НЕТ.

"Сам текст короткий, и, по моему мнению, он имеет определенный декларативный характер. Но это первый шаг к системному урегулирования проблем, связанных с олигархами", - отметил директор НАБУ.

По словам Сытника, должны быть эффективные правоохранительные органы, которые будут осуществлять расследование в отношении представителей олигархов, определенных коррупционных схем, которые они организуют.

"Нужно принятие мер административного характера, как то надлежащая работа Антимонопольного комитета, надлежащая работа НКРЭКП. Мы же видим, насколько олигархи стремятся поставить туда своих людей, которые будут принимать решения этих органов, которые нужны олигархам. Поэтому, если в развитие этого закона будет принят ряд инициатив, которые будут реально работать, и вместе с уголовным преследованием будут приняты меры административного характера, которые минимизируют причины возникновения олигархов, то тогда это будет определенный успех, определенный результат", - добавил он.

Сытник добавил, что борьба с олигархами - это не только уголовное преследование, так как первопричина олигархов - это монополизация определенных секторов экономики или политической жизни.

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