Глава представительства ЕС Маасикас о законопроекте об олигархах: Укрепление государственных институций должно стоять в центре этой борьбы
Так глава представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикас в Твиттере прокомментировал внесенный в ВР законопроект Зеленского о деолигархизации, информирует Цензор.НЕТ.
"Укрепление государственных институций должно стоять в центре этой борьбы за укрепление верховенства права, укрепление доверия украинских граждан к государственным институциям и, что немаловажно, раскрытие экономического потенциала Украины на благо всего народа Украины", - считает Маасикас.
По его словам, ЕС знает о законопроекте, который в парламент внес глава государства Владимир Зеленский.
"Основное внимание следует уделять укреплению государственных институций, таких, как правоохранительные органы, в том числе судебная система, антимонопольные органы, общественная телерадиовещательная компания и другие", - отметил дипломат.