Глава представительства ЕС Маасикас о законопроекте об олигархах: Укрепление государственных институций должно стоять в центре этой борьбы

Укрепление государственных институций должно стоять в центре борьбы за укрепление верховенства права.

Так глава представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикас в Твиттере прокомментировал внесенный в ВР законопроект Зеленского о деолигархизации, информирует Цензор.НЕТ.

"Укрепление государственных институций должно стоять в центре этой борьбы за укрепление верховенства права, укрепление доверия украинских граждан к государственным институциям и, что немаловажно, раскрытие экономического потенциала Украины на благо всего народа Украины", - считает Маасикас.

По его словам, ЕС знает о законопроекте, который в парламент внес глава государства Владимир Зеленский.

"Основное внимание следует уделять укреплению государственных институций, таких, как правоохранительные органы, в том числе судебная система, антимонопольные органы, общественная телерадиовещательная компания и другие", - отметил дипломат.

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