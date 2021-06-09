Зеленский прибыл с рабочим визитом на Донетчину: Посетит передовые позиции украинских воинов
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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Донецкую область.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
"Глава государства посетит передовые позиции украинских военных в районе проведения Операции объединенных сил и пообщается с бойцами, которые несут службу на передовой", - говорится в сообщении.
Напомним, Зеленский посещал передовые позиции украинских воинов на Донбассе в апреле 2021 года.