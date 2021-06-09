Новости • Агрессия России против Украины

Зеленский прибыл с рабочим визитом на Донетчину: Посетит передовые позиции украинских воинов

2 68948
Зеленский прибыл с рабочим визитом на Донетчину: Посетит передовые позиции украинских воинов
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Донецкую область.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Глава государства посетит передовые позиции украинских военных в районе проведения Операции объединенных сил и пообщается с бойцами, которые несут службу на передовой", - говорится в сообщении.

Напомним, Зеленский посещал передовые позиции украинских воинов на Донбассе в апреле 2021 года.

Читайте: Зеленский - Трюдо: "Северный поток - 2" - политическое оружие России. Нужно продолжать международное давление

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • 18c49ed2
    Зеленский прибыл с рабочим визитом на Донетчину: Посетит передовые позиции украинских воинов - Цензор.НЕТ 3770
  • 18c49ed2
    Передовые? Опять бутафорию для лохов нарисуют как и раньше

    Зеленский прибыл с рабочим визитом на Донетчину: Посетит передовые позиции украинских воинов - Цензор.НЕТ 9166
  • 18c49ed2
    Зеленский прибыл с рабочим визитом на Донетчину: Посетит передовые позиции украинских воинов - Цензор.НЕТ 7468
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости