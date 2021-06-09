Рада сможет проголосовать в первом чтении за законопроект Зеленского об олигархах до конца текущей сессии, - "слуга народа" Кравчук

Верховная Рада рассмотрит в первом чтении законопроект президента Владимира Зеленского об олигархах до конца текущей сессии, которая завершается в середине июля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии РБК-Украина сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"В первом чтении мы рассчитываем рассмотреть этот законопроект уже на пленарной неделе, которая с 29 июня начнется. В первом чтении мы проголосуем еще на летней сессии, мы себе такой ставим дедлайн", - сказала нардеп.

По ее словам, во втором чтении документ могут одобрить уже осенью.

"Осенью мы рассчитываем, что найдет Верховная Рада в себе силы и ответственность проголосовать во втором чтении. И он не будет заспамлен тысячами поправок. Соответственно закон вступит в силу в 2022 году", - подчеркнула парламентарий.

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