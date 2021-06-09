Послы G7 призвали сделать реформу децентрализации неотвратимой: Украина должна изменить Конституцию
"Мы продолжим нашу поддержку этой реформы", - подчеркивается на странице послов G7 в Украине в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
Послы отмечают, что для консолидации принципов местного самоуправления и субсидиарности и для обеспечения необратимости этих реформ Украина должна принять законодательные и конституционные изменения, согласованные с местными ассоциациями и другими заинтересованными сторонами в процессе конструктивных консультаций.
По их мнению, согласно подписанной Украиной Европейской хартии местного самоуправления, эти изменения должны включать в себя определение объемов полномочий местного самоуправления с четким разделением полномочий и ответственности между разными уровнями, обеспечение пропорциональности и законности надзора за местным самоуправлением со стороны центральных органов власти, а также оснащение органов местного самоуправления соответствующим законодательным инструментарием для обеспечения их полномочий.
Кроме того, органам местного самоуправления должен быть предоставлен статус юридического лица для прозрачности их деятельности и для предотвращения коррупции, а также стабильное финансовое обеспечение.