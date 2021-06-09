Европарламент окончательно одобрил COVID-сертификаты ЕС

Депутаты Европарламента сегодня, 9 июня, завершили законодательную работу над пакетом по введению цифрового COVID-сертификата для облегчения передвижения граждан по ЕС и способствования экономическому восстановлению.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Европарламента.

На пленарном заседании большинством голосов был принят Регламент ЕС по цифровым COVID-сертификатам.

"Сертификат будет выдаваться национальными органами бесплатно и будет доступен в цифровом или бумажном формате, содержащим QR-код. Документ удостоверяет, что человек был привит от COVID-19, недавно получил отрицательный результат теста или вылечился от инфекции. На практике это будут три отдельных сертификата. Общая система ЕС позволит сделать сертификаты совместимыми и проверенными в Европейском Союзе, а также предотвратить мошенничество и подделку", - следует из сообщения.

Подчеркивается также, что система будет применяться с 1 июля 2021 года и будет действовать в течение 12 месяцев. Сертификат будет предпосылкой свободного передвижения и не будет считаться проездным документом.

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Также отмечается, что:

- все страны-члены ЕС будут принимать сертификаты, подтверждающие вакцинацию, отрицательный результат теста или выздоровление от COVID-19;

- сертификаты должны способствовать свободному передвижению и постепенной отмене ограничений;

- документ будет применяться с 1 июля 2021 года и действовать в течение 12 месяцев.

- поощряется доступное тестирование: 100 миллионов евро ЕС выделяет на приобретение тестов.