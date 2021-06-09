Глава МИД Италии Ди Майо завтра посетит Украину

Министр иностранных дел и международного сотрудничества Итальянской Республики Луиджи Ди Майо завтра посетит Украину с официальным визитом по приглашению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

Министры проведут переговоры, ключевыми темами которых станут развитие политического диалога Украины и Италии, активизация инвестиционного сотрудничества, увеличение объемов торговли, поддержка европейской и евроатлантической интеграции нашего государства, укрепление взаимодействия в рамках международных организаций.

"Главы украинской и итальянской дипломатии уделят особое внимание ситуации на временно оккупированных территориях Украины и усилиям по продвижению политико-дипломатического урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта", - говорится в сообщении.

По результатам переговоров в 11.20 Кулеба и Ди Майо сделают заявления для прессы.

В 12.00 министры иностранных дел Украины и Италии откроют Украинско-итальянский бизнес-форум.

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