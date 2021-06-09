Шарий обвинил Портнова и Татарова в преследовании его партии

Пророссийский пропагандист Анатолий Шарий заявляя, что экс-заместитель главы администрации Януковича Андрей Портнов стоит за якобы преследованием "Партии Шария".

Об этом он заявил в своем видеоблоге, комментируя обыски у основателей общественной организации "Партия Шария", передает Цензор.НЕТ.

Шарий заявиляет, что за ними стоит Портнов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: СБУ провела обыски у активистов партии Шария в Киеве и области. ФОТОрепортаж

Шарий рассказал, что их отношения с Портновым начались в 2013 году, а "перелом" случился после прихода к власти президента Владимира Зеленского.

Пророссийский пропагандист анонсировал серию роликов о Портнове и заявил, что тот якобы хотел стать Генпрокурором Украины, а также возглавить "Партию Шария".

"Нам в руки попало постановление за подписью судьи… Нам стало интересно, что это за судья. Эта судья – Вита Бортницкая. Она напрямую связана с неким Олегом Татаровым. Татаров и Портнов тесно связаны, это последняя связь Андрея Портнова в Офисе Президента. Он любит рассказывать о своем влиянии на ОП. По имеющейся у меня непроверенной информации, все давление на прокуроров в моем деле, в деле относительно партии осуществляет Олег Татаров. При чем, я должен заметить, что половина прокуроров, на которых осуществлялось это давление, по моей информации, отказалось принимать какие-либо шаги, понимая, что это полный беспредел", - рассказал Шарий.

Как сообщалось, Минюст требует запретить деятельность "Партии Шария". Ранее источник Цензор.НЕТ в правоохранительных органах сообщил, что имеются сомнения в аутентичности подписей в протоколе о переименовании политической партии "Партия Шария". 16 февраля 2021 года СБУ сообщила Анатолию Шарию о подозрении по ст. ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

Напомним, Анатолия Шария внесли в базу розыска МВД 2 марта 2021 года.

Ранее Цензор.НЕТ сообщил со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что 10 мая 2021 года Литва аннулировала Шарию все документы и объявила его персоной нон грата. По данным источника, Шарий нанял дорогих адвокатов, чтобы оспорить это решение.